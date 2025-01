Inter Mediolan dogadany ws. transferu reprezentanta Chorwacji

Independent Photo Agency Srl / Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Inzaghi i Sucic

Petar Sucić – talent na miarę przyszłości Interu

Inter Mediolan od dłuższego czasu śledzi postępy Petara Sucicia, a według chorwackich mediów transfer jest już praktycznie sfinalizowany. Sam klub pozostaje bardziej powściągliwy w swoich deklaracjach, ale wszystko wskazuje na to, że dopełnienie formalności nastąpi jeszcze podczas zimowego mercato.

Obecnie Sucić jest kontuzjowany i jego powrót na boisko planowany jest na marzec. Jednak władze Nerazzurrich nie spieszą się z wprowadzaniem go do zespołu, stawiając na stopniową adaptację zawodnika do wymagań Serie A. Koszt transferu wynosi około 15 milionów euro – kwota, która odzwierciedla wielki potencjał młodego pomocnika. Inwestycja idealnie wpisuje się w strategię nowego właściciela Interu, amerykańskiego funduszu Oaktree, który stawia na długoterminowy rozwój drużyny.

Petar Sucic to zawodnik, który doskonale gra obiema nogami, co czyni go niezwykle wszechstronnym pomocnikiem. Może występować zarówno jako prawy, jak i lewy “mezzala”, co daje trenerowi Interu dużą elastyczność przy ustalaniu składu. Co więcej, mówi się, że Sucic ma zastąpić Davide Frattesiego, który coraz bardziej naciska na zmianę klubu i prawdopodobnie opuści Mediolan w niedalekiej przyszłości.

Inter postrzega Sucicia jako kluczowy element budowy drużyny na kolejne lata. Oczekiwania wobec młodego Chorwata są ogromne, a jego talent i potencjał mają szansę uczynić go jednym z najważniejszych graczy w zespole.