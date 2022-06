Pressfocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku chce zamienić Chelsea na Inter. Kluby są w trakcie negocjacji, które zmierzają powoli do pomyślnego zakończenia dla Belga.

Romelu Lukaku chce transferu do Interu

Mediolańczycy negocjują z Chelsea

Porozumienie zdaje się być osiągalne

Lukaku może dopiąć swego

Zeszłoroczny transfer Romelu Lukaku zdawał się być doskonały dla każdej z trzech stron. Belgijski napastnik dopiął swego i wrócił do Londynu. Chelsea otrzymała zaś światowej klasy snajpera, którego ewidentnie jej brakowało. Z kolei na konto Interu wpłynęło ponad 110 milionów euro. Po sezonie 2021/2022 wiadomo jednak, że oba kluby oraz zawodnik są stratne.

Lukaku miał przyzwoite wejście do Chelsea, ale wraz z upływem czasu było coraz gorzej. Belg często nie mieścił się w wyjściowej jedenastce, a sezon skończył mając 15 trafień na swoim koncie. Zdecydowanie nie tego oczekiwali The Blues. Z kolei Inter dostał pokaźny czek od The Blues, ale nie potrafił obronić mistrzostwa Włoch.

Tego lata Chelsea i Inter ponownie zasiedli do rozmów w sprawie transferu Lukaku. Belg już wiele miesięcy temu dawał do zrozumienia, że powrót do Londynu był błędem, a jego miejscem jest Mediolan. Włoski zespół zwrócił się zatem z pytaniem do angielskiego klubu o możliwość sprowadzenia 29-latka. Chelsea początkowo oczekiwała kilkudziesięciu milionów euro za transfer definitywny. Na to jednak nie było stać Interu.

Po pewnym czasie Chelsea i Inter ustaliły, że porozmawiają o płatnym wypożyczeniu Lukaku. Pierwsza propozycja z Włoch opiewała na 5 milionów euro. Została ona odrzucona. The Blues zmniejszyli jednak swoje oczekiwania i teraz czekają na 15 mln euro. Inter jest w stanie zaoferować 10 mln euro. Porozumienie zdaje się zatem być osiągalne, dzięki czemu Lukaku otrzyma możliwość ponownej gry w Serie A.

