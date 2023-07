IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo zareagował na medialne spekulacje

Piłkarz miał namawiać Otavio do transferu

Portugalczyk wszystkiemu zaprzeczył

Ronaldo ostro reaguje na medialne plotki

Cristiano Ronaldo podobno zadzwonił do swojego 28-letniego rodaka Otavio – zawodnika FC Porto, aby spróbować przekonać go, by dołączył do niego w Al-Nassr. Tak przynajmniej twierdziłu niektóre źródła.

Portugalczyk w rozmowie z dziennikarzami zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom. – Nie będę rozmawiał o innych zawodnikach, ponieważ nie jestem ich agentem. Ja nie ingeruję w transfery. Pojawił się temat Otavio, tak samo, jak w przypadku dziesięciu czy piętnastu innych zawodników łączonych z Al-Nassr – mówił Ronaldo.

– To totalne kłamstwo. Media publikują wiadomości, ale nic nie zostało sfinalizowane. Wiemy, że drużyna będzie wzmocniona, to jasne, ale wciąż brakuje konkretów – dodał.

Al-Nassr poszukuje wzmocnień, by w kolejnym sezonie powalczyć o mistrzostwo Saudi Pro League. W poprzedniej kampanii drużynie Ronaldo zabrakło pięć punktów do tytułu.

