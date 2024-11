Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter Mediolan z trzema potencjalnymi następcami Yanna Sommera

Inter Mediolan w poprzednim miał spokój między słupkami. Yann Sommer prezentował się doskonale i był wymieniany w gronie najlepszych bramkarzy w Europie. Dziś doświadczony golkiper prezentuje się znacznie gorzej, ponieważ zdarzają mu się wpadki. Szwajcar ma już 35 lat na karku, a Mistrzowie Włoch zaczęli rozglądać się za jego następcą.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Inter Mediolan ma na celowniku trzech zawodników. Jednym z nich jest Diogo Costa z FC Porto. Portugalczyk od lat udowadnia, że jest wyróżniającym się graczem na swojej pozycji. Nieprzypadkowo w przeszłości 25-latek był łączony z Bayernem Monachium oraz Manchesterem United.

Drugim z wymienionych zawodników jest Gregor Kobel. Szwajcar to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Borussii Dortmund. Wiele się mówiło, że golkiper chce wkrótce spróbować nowego wyzwania. Kolejnym przystankiem w jego karierze może być właśnie Inter Mediolan.

Ostatnim z bramkarzy, którego ma na celowniku mistrz Italii, to Alex Remiro. 29-latek to ceniony golkiper w La Liga. Od 2019 roku reprezentuje barwy Realu Sociedad, gdzie dojrzał jako piłkarz. Być może to dla niego ostatni dzwonek, aby dołączyć do zespołu z europejskiej czołówki.

Inter Mediolan zatem ma w kręgu zainteresowań trzech znakomitych bramkarzy. Obecnie są to jednak nowinki transferowe. Na rozwój sytuacji z pewnością trzeba będzie poczekać przynajmniej do wiosny.