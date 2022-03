PressFocus Na zdjęciu: Sebastien Haller

Sebastien Haller rozgrywa spektakularny sezon. Napastnikiem Ajaxu Amsterdam zainteresowały się największe kluby Europy, w tym Inter Mediolan. Nerazzurri odbyli już ponoć nawet rozmowę z agentami gracza.

Włodarze Ajaxu Amsterdam zapewne nie spodziewali się nawet, jakim sukcesem zakończy się sprowadzenie Sebastiena Hallera nieco ponad rok temu. Wówczas Joden zapłacili za Iworyjczyka 22,5 miliona euro West Hamowi, a Młoty były zachwycone, że odzyskały choć część zainwestowanej w napastnika kwoty.

W Eridivisie 27-latek zdecydowanie odżył. Ten sezon to jego popis strzelecki, choć z pewnością czuje niedosyt po wtorkowym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Zakończy kampanię z jedenastoma golami w tych rozgrywkach, a mógł przecież powalczyć o koronę króla strzelców.

Jego dyspozycja nie uszła uwadze wielkich europejskich klubów. La Gazzetta dello Sport informuje, że doszło już do spotkania pomiędzy reprezentantami Interu Mediolan, a agentami Hallera. Sam zawodnik patrzy na możliwość przenosin do Włoch z entuzjazmem. O dopięcie operacji może być jednak ciężko. Ajax oczekuje za swojego napastnika około 35 milionów euro. Taka kwota znajduje się poza zasięgiem finansowym Nerazzurrich. To jednak z pewnością nie koniec negocjacji.

27-latek rozegrał 33 mecze w tym sezonie. Zanotował w nich aż 32 bramki, do których dołożył dziewięć asyst.

