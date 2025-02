Inter Mediolan będzie miał nowego pomocnika. Piłkarz potwierdził transfer

Petar Sucic potwierdził w mediach społecznościowych, że latem przeniesie się do Interu Mediolan. Nerazzurri osiągnęli porozumienie z Dinamem Zagrzeb w sprawie transferu za 14 milionów euro plus 2,5 miliona w bonusach. Pomocnik pozostanie w Chorwacji do końca sezonu, a do Interu dołączy od kampanii 2025/26.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter finalizuje transfer Sucicia – Chorwat dołączy latem

Inter Mediolan sfinalizował kolejne wzmocnienie na przyszłość. Jak donosi Fabrizio Romano, Nerazzurri osiągnęli porozumienie z Dinamem Zagrzeb w sprawie transferu Petara Sucicia. 21-letni pomocnik kosztować będzie 14 milionów euro, a dodatkowe 2,5 miliona może trafić do Chorwatów w formie bonusów.

Sam zawodnik potwierdził transfer na Instagramie, reagując na wiadomość serią emotek przedstawiających niebieskie i czarne serca, co jednoznacznie wskazuje na jego radość z dołączenia do Interu. W najbliższych dniach Sucic przejdzie testy medyczne, ale do końca sezonu pozostanie w Dinamie Zagrzeb, by latem dołączyć do kadry Simone Inzaghiego.

W trwającym sezonie Sucic rozegrał 17 spotkań, zdobywając 3 bramki i notując 2 asysty. Inter widzi w nim inwestycję na przyszłość, licząc, że wzmocni on środek pola w dłuższej perspektywie.

Nerazzurri dokonali w zimowym oknie tylko jednego wzmocnienia, wypożyczając Nicolę Zalewskiego z Romy. Polak od razu zaznaczył swoją obecność, asystując przy wyrównującym golu Stefana de Vrija w derbach z Milanem. Klub wypożyczył natomiast Tajona Buchanana do Villarrealu i Tomasa Palaciosa do Monzy.

Transfer Sucicia pokazuje, że Inter myśli długoterminowo i już teraz zabezpiecza wzmocnienia na kolejne sezony.