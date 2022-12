PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni cieszy się zainteresowaniem ze strony Manchesteru City i Tottenhamu. Włoch jest jednak fanem Interu, a mediolańczycy już przedstawili podopiecznemu nową propozycję przedłużenia współpracy.

Obecna umowa wiąże Alessandro Bastoniego z Interem do 30 czerwca 2024 roku

Stoper jest fanem Nerazzurrich, ale otrzymał lukratywne oferty od Manchesteru City i Tottenhamu

Mediolańczycy przedstawili 23-latkowi ofertę przedłużenia kontraktu na korzystniejszych, niż dotychczas, warunkach

Bastoniego nie skuszą pieniądze Manchesteru City i Tottenhamu?

Alessandro Bastoni wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. To środkowy obrońca mający właściwie pełen pakiet: wzrost, siłę fizyczną, szybkość i zdolność wyprowadzenia piłki. To rzadko spotykane połączenie. Nic zatem dziwnego, że stopera Interu Mediolan chcą najlepsze kluby Europy.

Sam 23-latek jest wielkim fanem Nerazzurrich. Trafił na San Siro latem 2017 roku, początkowo na wypożyczenie z Atalanty. Ostatecznie pozostał w stolicy Lombardii na stałe. Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że jeśli Inter nie dojdzie z piłkarzem do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, musi spróbować sprzedać go latem. Reprezentant Włoch otrzymał już lukratywne oferty od Manchesteru City i Tottenhamu. Nerazzurri nie zamierzają jednak bezczynnie przyglądać się negocjacjom ich podopiecznego z innymi zespołami. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, mediolańczycy zaproponowali Bastoniemu kontrakt do 2027 roku, na mocy którego zarabiałby 4,5 miliona euro za sezon. Priorytetem obrońcy jest pozostanie w obecnym klubie, ale jego otoczenie potrzebuje czasu, by rozpatrzeć otrzymaną propozycję.

Bastoni rozegrał w tym sezonie 16 spotkań dla Interu. Zanotował w nich trzy asysty.

