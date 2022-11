fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Kontrakt Ilkaya Gundogana z Manchesterem City wygasa wraz z końcem sezonu. Jego sytuacji z uwagą przyglądają się Bayern Monachium oraz FC Barcelona, do których dołączyło także Atletico Madryt – donosi “Mundo Deportivo”.

Umowa Ilkaya Gundogana obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Manchester City planuje zatrzymać swojego środkowego pomocnika

Niemiec znajduje się na radarach Bayernu Monachium, FC Barcelony i Atletico Madryt

Manchester City straci kapitana?

Pomimo upływu sezonów i kolejnych transferów za ogromne pieniądze, Ilkay Gundogan jest wciąż bardzo istotną postacią dla Manchesteru City. Docenia się zarówno jego poczynania boiskowe, jak i charakter, bowiem w obecnej kampanii pełni rolę kapitana mistrzów Anglii. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2023 roku i dotychczas nie ma sygnałów, aby miała zostać przedłużona. Obie strony prowadzą rozmowy, lecz nie przynoszą one zamierzonego rezultatu.

Nie dziwi zatem rosnące zainteresowanie wokół osoby 32-latka. Wcześniej media informowały, że znajduje się on na radarach Bayernu Monachium oraz FC Barcelony. Teraz “Mundo Deportivo” przekonuje, że do tego grona dołączyło także Atletico Madryt. Jeśli Gundogan nie zdecyduje się na pozostanie w ekipie Manchesteru City, z pewnością będzie mógł przebierać w ofertach.

Wizja pozyskania go na zasadach wolnego transferu kusi przede wszystkim “Dumę Katalonii”, która pogrążona jest w poważnych finansowych tarapatach. Niewykluczone, że Gundogan zdecyduje się na powrót do Bundesligi, gdzie występował do 2016 roku.

W obecnym sezonie Niemiec wystąpił w 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich dwie bramki. Gdy tylko pojawiał się na murawie, ubierał kapitańską opaskę.

