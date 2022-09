fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

W większości krajów europejskich letnie okienko transferowe dobiegło już końca, ale Mauro Icardi wciąż ma szansę na opuszczenie Paris Saint-Germain. Jego przenosiny do tureckiego Galatasaray są już bliskie finalizacji.

Mauro Icardi nie ma szans na grę w ekipie mistrza Francji

Jego przenosiny do Galatasaray są już na etapie finalizacji. Obie strony zdołały dojść do porozumienia

PSG pokryje pięć milionów euro jego dotychczasowej pensji. Turecki klub dołoży do tej kwoty trzy miliony euro

Turcy widzą w Icardim gwiazdę zespołu

Jeszcze do niedawna Mauro Icardi wymieniany był w gronie najlepszych napastników w Europie. Punktem zwrotnym w jego karierze był przenosiny do Paris Saint-Germain, gdzie nie był w stanie udowodnić swojego potencjału. Obecnie nie znajduje się w planach mistrza Francji, dlatego do samego końca toczą się losy jego wyprowadzki z Paryża.

Letnie okienko transferowe w większości europejskich krajów dobiegło już końca, lecz Argentyńczyk wciąż ma szansę na dołączenie do nowego zespołu. Od dłuższego czasu nad sfinalizowaniem tej transakcji pracuje Galatasaray. Okienko w Turcji trwa do 8 września. Obie strony zdołały już dojść do porozumienia.

Oficjalnego ogłoszenia transferu możemy spodziewać się najpóźniej w środę. Icardi przeniesie się do Turcji na zasadach rocznego wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu. Obecnie napastnik zarabia 8 milionów euro. Paris Saint-Germain pokryje 5 milionów jego pensji, natomiast Galatasaray zapłaci resztę. Ponadto, Turcy zobowiązali się przekazać milion euro w ramach bonusu.

W Stambule Icardi postrzegalny jest jako wymarzone wzmocnienie ataku i potencjalna gwiazda całej drużyny. W trwającym sezonie Galatasaray ma problem ze strzelaniem bramek, gdyż w czterech ligowych kolejkach trafiał do siatki raptem dwukrotnie. Ten problem ma rozwiązać właśnie przybycie reprezentanta Argentyny.

