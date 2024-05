Hummels na radarze dwóch gigantów. Szykuje się hit transferowy

Mats Hummels to jeden z bohaterów Borussii Dortmund w tym sezonie Ligi Mistrzów. Jak informuje Sport Bild, Niemcem zainteresowali się giganci Serie A.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Juventus i Milan obserwują Matsa Hummelsa

Ostatnie tygodnie były wyjątkowe dla Matsa Hummelsa, który był głównym bohaterem Borussii Dortmund w półfinałowych meczach Ligi Mistrzów z PSG. Niemiecki obrońca został uznany za najlepszego zawodnika w obu spotkaniach.

Co ciekawe, taka forma nie wystarczyła do przekonania Juliana Nagelsmanna, który pominął stopera w powołaniach na Euro 2024. Było to bez wątpienia ogromne zaskoczenie, patrząc na bezcenne doświadczenie 35-latka.

Hummels nie przekonał selekcjonera reprezentacji Niemiec, ale zwrócił uwagę uznanych klubów Serie A. Jak informuje serwis Sport Bild, zakontraktowanie piłkarza rozważają AC Milan i Juventus. Oba kluby mają problemy w defensywie, które tymczasowo mogłyby zostać rozwiązane przez gwiazdę Borussii Dortmund.

Spore wątpliwości budzi wiek Matsa Hummelsa, ale w obecnych czasach zawodnicy skutecznie przedłużają swoje kariery, wykorzystując innowacyjne metody regeneracji. Oprócz tego Serie A wydaje się idealnym miejscem dla doświadczonych stoperów, czego doskonałym przykładem może być Francesco Acerbi z Interu Mediolan. Włoch jest bardzo ważną postacią w układance Simone Inzaghiego, a przecież w lutym skończył już 36 lat.

Hummels miałby się przenieść na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego obecna umowa z BVB wygasa 30 czerwca 2024 roku.

