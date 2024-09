AS Roma przerwała rozmowy kontraktowe z byłym obrońcą Borussii Dortmund. Jak podaje Gianluca Di Marzio zawodnikiem włoskiego klubu na pewno nie zostanie Mats Hummels.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

AS Roma zmieniła zdanie, zrezygnowali ze sprowadzenia Hummelsa

AS Roma pod koniec sierpnia rozpoczęła starania, aby sprowadzić do klubu nowego środkowego obrońcę. Na początku wydawało się, że do zespołu Daniele De Rossiego dołączy Tiago Djalo. Natomiast po testach medycznych zarząd klubu zdecydował, że nie sfinalizuje transferu. Uwaga rzymian skupiła się więc na negocjacjach z byłym obrońcą Borussii Dortmund i Bayernu Monachium – Matsem Hummelsem. Najnowsze informacje ws. transferu Mistrza Świata przedstawił Gianluca Di Marzio.

Według informacji dziennikarza AS Roma zdecydowała się przerwać negocjację z Hummelsem. Włoski klub nie był do końca przekonany do kontynuowania rozmów ws. sprowadzenia doświadczonego obrońcy. Zamiast byłego reprezentanta Niemiec szeregi Giallorossich wzmocni Mario Hermoso, który podobnie jak Hummels również szuka nowego klubu po rozstaniu z poprzednim pracodawcą.

AS Roma podczas letnich transferów przeprowadziła dziewięć wzmocnień. Do stolicy Włoch zawitali m.in. Artem Dowbyk, Matias Soule, Manu Kone czy Alexis Saelemaekers. Łącznie na nowych zawodników rzymianie wydali prawie 100 milionów euro.

Podopieczni Daniele De Rossiego po 3. kolejkach Serie A zajmują na ten moment 16. miejsce z dorobkiem 2 punktów. W obu przypadkach zdobywali punkt po bezbramkowym remisie z Cagliari oraz Juventusem. Z kolei starcie z Empoli zakończyło się porażką (1:2).