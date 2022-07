Pressfocus Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Pierwszy transfer Manchesteru United w erze Erika ten Haga stał się faktem. Czerwone Diabły we wtorek oficjalnie poinformowały o pozyskaniu Tyrella Malacii z Feyenoordu Rotterdam. Lewy defensor kosztował ich 16 milionów euro.

Manchester United we wtorek ogłosił pierwszy transfer przed nowym sezonem

Nowym piłkarzem Czerwonych Diabłów został Tyrell Malacia

Holender był bliski dołączenia do Olympique Lyon, ale operację przechwycił klub z Manchesteru

Czerwone Diabły przechwyciły piłkarza dogadanego z Olympique Lyon

Jeszcze dwa tygodnie temu nic nie wskazywało na to, że pierwszym transferem Manchesteru United prowadzonego przez Erika ten Haga będzie młodziutki Tyrell Malacia. Lewy defensor Feyenoordu był już bliski przenosin do Olympique Lyon, ale Czerwone Diabły zwietrzyły szansę na przechwycenie tej operacji. Wobec oferty atrakcyjniejszej zarówno sportowo, jak i ekonomicznie angielskiego zespołu, Holender zdecydował się zerwać porozumienie z OL.

Oficjalny komunikat o pozyskaniu stopera otrzymaliśmy we wtorek. Manchester United poinformował, że Tyrell Malacia został nowym piłkarzem klubu z Old Trafford. Zapłacono za niego 16 milionów euro, a zawodnik podpisał czteroletni kontrakt. Zdaniem mediów jest to jasny sygnał, że ten Hag nie jest zadowolony z posiadanych w składzie Alexa Tellesa i Diogo Dalota.

Malacia zrobił wrażenie na szkoleniowcu Czerwonych Diabłów, gdy jego Ajax Amsterdam mierzył się z Feyenoordem w lidze holenderskiej. 22-latek zanotował już pięć występów dla seniorskiej reprezentacji Holandii. W zeszłym sezonie defensor zanotował aż 50 spotkań, w których zdobył bramkę i zanotował pięć asyst.

Czytaj też: Man Utd gotowy na sprzedaż gwiazdy, ale pod jednym warunkiem