fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea FC zmierzy się we wtorkowy wieczór w roli gospodarza z Juventusem. Tymczasem BBC Sport podaje, że na ławce rezerwowych w tym starciu może znaleźć się Romelu Lukaku. Belg od 2 listopada był wyłączony z gry z powodu kontuzji kostki.

Chelsea zmierzy się w szlagierze Ligi Mistrzów z Juventusem we wtorkowy wieczór

Niewykluczone, że w tym boju zagra Romelu Lukaku

BBC Sport przedstawiło nowe wiadomości na temat Belga

Lukaku blisko powrotu do gry

Chelsea FC zajmuje przed wtorkową potyczką drugie miejsce w tabeli grupy H. Do prowadzącego Juventusu ekipa z Premier League traci trzy oczka. The Blues, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, potrzebują minimum jednego punktu.

Thomas Tuchel dał natomiast do zrozumienia w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi, że Romelu Lukaku może znaleźć się na ławce rezerwowych w boju przeciwko Juve. Reprezentant Belgii brał udział już w niedzielnym treningu, co może być dobrą wiadomością dla fanów Chelsea.

Niepewny gry przeciwko Starej Damie jest z kolei Kai Havertz. Niemiecki pomocnik zmaga się z kontuzją ścięgna podkolanowego. Taki stan rzeczy sprawił, że piłkarz musiał zostać zmieniony w boju z Leicester, który zakończył się wiktorią The Blues 3:0.

Tymczasem do gry ma być gotowy Timo Werner. Były napastnik RB Lipsk nie grał od października. Do gry ma być też gotowy Jorginho. Mistrz Europy w boju z The Fox nie zaliczył cały zawodów, ale nie ma być to kłopotem dla opiekuna Chelsea.

Tymczasem w Juve zabraknie przede wszystkim zawodników defensywnie usposobiony. Z powodu kwestii zdrowotnych nie będą mogli wystąpić Giorgio Chiellini i Danilo. Ponadto wyłączony z gry jest Federico Bernardeschi. W kadrze Starej Damy na batalię Chelsea znalazł się natomiast Paulo Dybala.

Juventus plasuje się obecnie na ósmej pozycji w tabeli Serie A, mogąc pochwalić się sześcioma wygranymi meczami w trzynastu ligowych kolejkach.

