Aston Villa już myśli o wzmocnieniu pozycji środkowego pomocnika. Portal “Fichajes” donosi, że angielski klub zainteresował się Alexem Baeną. O ten transfer zabiega sam Unai Emery, który był trenerem Hiszpana w Villarreal.

Alex Baena w styczniu tego roku przedłużył kontrakt z “Żółtą Łodzią Podwodną”. Teraz 22-letni pomocnik jest związany z klubem do 30 czerwca 2028 roku. Jeśli Aston Villa jest gotowa sprowadzić reprezentanta swojego kraju, to będzie musiała sięgnąć głęboko do kieszeni.

Hiszpański pomocnik w obecnym sezonie ligowym rozegrał pięć spotkań w koszulce Villarrealu. Alex Baena bardzo dobrze wszedł w rozgrywki La Liga, bowiem udało mu się w tym czasie strzelić jedną bramkę oraz zanotować trzy asysty. Nieprzypadkowo 22-latek wzbudził zainteresowanie angielskiego klubu.

