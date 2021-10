Kylian Mbappe i jego przeprowadzka do Realu Madryt wydaje się coraz bardziej realna. Ostatnie wypowiedzi zawodnika, prezydenta Los Blancos Florentino Pereza i dyrektora sportowego Paris Saint-Germain Leonardo sprawiły, że madrycka prasa zaczęła odliczanie dni, kiedy mistrz świata z 2018 roku będzie mógł swobodnie prowadzić negocjacje z działaczami Królewskich.

Hiszpańska prasa zaczęła odliczanie do otwarcia zimowego okienka transferowego

Marca przekonuje, że po 1 stycznia może wyjaśnić się przyszłość Kyliana Mbappe

Reprezentant Francji ma kontrakt z PSG do końca czerwca 2022 roku

Mbappe zamieni PSG na Real?

Kylian Mbappe już za 87 dni będzie mógł swobodnie prowadzić negocjacje z wybranym przez siebie klubem, przekonuje na swoich łamach Marca. 87 dni dzieli środę 6 października od 1 stycznia 2022 roku, gdy piłkarzowi do końca umowy z obecnym klubem pozostanie zaledwie pół roku.

Mbappe w ostatnim wywiadzie dla RMC Sport przyznał, że już w minionym roku poprosił władze PSG o zmianę barw klubowych, nie zamykając sobie jednocześnie drzwi w sprawie swojej przyszłości. Zawodnik rozważał zarówno przedłużenie kontraktu, jak i zmianę pracodawcy.

Wypowiedzi zawodnika wywołały reakcje przedstawicieli klubów walczących o jego talent. Florentino Perez, prezes Realu Madryt, miał powiedzieć w rozmowie z El Debate, że czeka na 1 stycznia. Wówczas ma się rozstrzygnąć temat transferu Mbappe. W kolejnej rozmowie sternik Los Blancos sprostował swoja pierwotną wypowiedź.

– Moje słowa zostały źle zinterpretowane. Powiedziałem, że musimy czekać do przyszłego roku na to, co wydarzy się w sprawie piłkarza, szanując umowę zawodnika z PSG, z którym mamy dobre relacje – rzekł Perez.

Powyższa wypowiedź w żadnym jednak stopniu nie uspokoiła dyrektora sportowego aktualnych wicemistrzów Ligue 1 Leonardo. – Chciałbym, aby to wszystko juz się skończyło. Przedstawiciele Realu mówią o Kylianie tak, jakby to był ich zawodnik. W moim odczuciu to brak szacunku i nie możemy tego tolerować – rzekł Brazylijczyk w rozmowie z L’Equipe.

Tymczasem słowa Mbappe wydają się dawać powody do optymizmu zarówno działaczom PSG, jak i Los Blancos. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że piłkarz bardzo chce przenieść się do Hiszpanii. Chociaż nie zamknął sobie drzwi do parafowania nowego kontraktu z klubem ze stolicy Francji. PSG według doniesień Marki chce przedłużyć umowę z zawodnikiem na kolejne dwa lata.

