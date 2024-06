Hirving Lozano oficjalnie zmienia klub. “To ekscytujące”

Transfer Hirvinga Lozano do San Diego FC został oficjalnie potwierdzony. Zawodnik opuści PSV na samym początku 2025 roku.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Hivring Lozano

Hirving Lozano zamieni PSV na San Diego FC

Medialne spekulacje oficjalnie się potwierdziły, po tym jak San Diego FC potwierdziło zakontraktowanie Hirvinga Lozano. 28-letni Meksykanin będzie występował w PSV do końca roku, a następnie zacznie przygotowania z klubem MLS.

Lozano to znany piłkarz na europejskich boiskach. Polskim kibicom przede wszystkim kojarzy się z Napoli, w którym grał razem z Arkadiuszem Milikiem oraz Piotrem Zielińskim. Teraz skrzydłowy zdecydował się na opuszczenie Europy i podjęcie nowego wyzwania w Stanach Zjednoczonych.

– To ekscytujące być częścią historii, gdy budujemy klub, który będzie rywalizować o mistrzostwo w MLS. W każdym kraju, w którym grałem, zawsze staram się zostawić po sobie ślad, a wywarcie wpływu na San Diego i MLS jest dla mnie bardzo ważne. Projekt klubu i plany dotyczące Akademii Right to Dream w San Diego głęboko współgrały ze ścieżką kariery, jaką obrałem w tym sporcie – mówił Lozano o transferze.

– Od razu utożsamiłem się z projektem i jestem pewien, że będziemy w stanie pomóc wielu młodym zawodnikom. Jestem niezwykle podekscytowany i nie mogę się doczekać mocnego zakończenia roku z PSV Eindhoven i dołączenia do San Diego FC na początku 2025 roku – spuentował.

W sezonie 2023/2024 Hirving Lozano rozegrał 33 mecze dla PSV, zdobył w nich 6 goli i zanotował 3 asysty.

