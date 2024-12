Manchester United poluje na perłę z Bundesligi

Manchester United dołączył do rywalizacji o Hugo Larssona - przekazała stacja "Sky Sports Germany". Pomocnik Eintrachtu Frankfurt znajduje się też w kręgu zainteresowań Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hugo Larsson obiektem zainteresowania Man Utd

Eintracht Frankfurt pod wodzą Dino Toppmollera świetnie rozpoczął sezon 2024/2025. Drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli 1. Bundesligi, ustępując jedynie Bayernowi Monachium i plasuje się w czołówce Ligi Europy. Wyróżniające się występy zawodników, takich jak Hugo Larsson czy Omar Marmoush nie umknęły uwadze największych europejskich klubów

Oglądaj skróty meczów Premier League

Larsson to szwedzki pomocnik, który od ponad roku broni barw niemieckiego klubu. 20-latek od czasu transferu z Malmo FF rozegrał już 57 spotkań we Frankfurcie. W obecnym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Jego dynamiczny rozwój czyni go jednym z najbardziej obiecujących młodych talentów w Europie.

Według informacji przekazanych przez “Sky Sports Germany”, Eintracht wycenia Larssona na 50 milionów euro, co czyni go jednym z najdroższych młodych talentów na rynku. Manchester United umieścił 20-letniego Szweda na swojej liście priorytetowych celów transferowych. Real Madryt również uważnie monitoruje jego rozwój.

Reprezentant Szwecji przyciąga uwagę dzięki swojej wszechstronności i dynamicznej grze w środku pola. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Larsson opuści Eintracht zimą lub latem 2025 roku, by zrobić kolejny krok w swojej karierze.