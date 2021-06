Nie chodzi jednak o Karima Benzemę z Realu Madryt. Lucas Hernandez przekonuje Kyliana Mbappe, by ten przeniósł się do Bayernu Monachium. Gracz Paris Saint-Germain nie zamknął się na tę opcję, chwaląc w wywiadzie Die Roten.

Lucas Hernandez namawia Kyliana Mbappe do transferu do Bayernu Monachium

Zawodnik Paris Saint-Germain nie wyklucza tej opcji i jednocześnie pochwalił Die Roten

Dotychczas głównym faworytem do pozyskania Mbappe pozostaje Real Madryt

Kylian Mbappe otrzymał zaproszenie do Bayernu Monachium

Kylian Mbappe w rozmowie ze Sport Bild przyznał, że Lucas Hernandez przekonuje go, by przeniósł się z Paryża do Monachium.

– Lucas powiedział mi, że powinienem przeprowadzić się do Monachium, by grać dla Bayernu – ­wyznał zawodnik Paris Saint-Germain.

W tej samej rozmowie 22-latek pozostawił sobie otwartą furtkę do takiego transferu, jednocześnie chwaląc rekordowych mistrzów Niemiec.

– W piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Bayern Monachium to jeden z pięciu najlepszych klubów na świecie. Można im tylko pogratulować tego, jak co roku udaje im się utrzymać wysoką jakość składu. Po prostu wiedzą, co robią – powiedział z entuzjazmem Mbappe. – Teraz odeszli Jerome Boateng i David Alaba, ale kupili Dayota Upamecano, który jest doskonałym obrońcą. Mają jasną koncepcję i to czyni ich wielkim klubem. Zawsze są faworytami do zdobycia każdego trofeum. W przyszłości zawsze będę musiał pokonać Bayern, jeśli będę chciał coś wygrać – dodał.

Kylian Mbappe w wieku 22 lat osiągnął więcej niż znaczna część zawodników przez całą karierę. Wygrał mistrzostwo świata z reprezentacją Francji, czterokrotnie był też mistrzem Francji. W ostatnim sezonie wraz z Paris Saint-Germain sięgnął “jedynie” po krajowy puchar, ale ustrzelił aż 42 bramki w 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Obecnie młody napastnik przygotowuje się do Euro 2020. Tam jego Les Bleus są, jako aktualni wicemistrzowie kontynentu i mistrzowie świata, jednym z głównych faworytów do ostatecznego triumfu. Podopieczni Didiera Deschampsa rozpoczną swój bój na turnieju od trudnego starcia z reprezentacją Niemiec.

Francja Niemcy 2.70 3.15 2.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 8. czerwca 2021 15:09 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Przeczytaj również: Wenger o jednej z reprezentacji: to super faworyci.