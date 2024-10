Henderson wróci do swojego byłego klubu? To może być hit

Jordan Henderson może wrócić do swojego byłego klubu - Sunderlandu. Holender wzbudza też zainteresowanie niektórych klubów Premier League - informuje portal The Sun.

Źródło: The Sun

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Sunderland rozważa powrót Hendersona

34-letni Jordan Henderson latem 2023 roku opuścił Liverpool, aby dołączyć do saudyjskiego klubu Al-Ettifaq. Ostatecznie w drużynie prowadzonej przez Stevena Gerrarda wytrzymał zaledwie sześć miesięcy. W styczniu 2024 roku pomocnik zdecydował się na powrót do Europy, podpisując kontrakt z Ajaxem Amsterdam.

Przenosiny do Ajaxu oznaczało znaczne obniżenie zarobków, ale Anglik liczył na regularne występy. Pod wodzą holenderskiego trenera Johna Van’t Schipa wystąpił w dziewięciu meczach.

Sytuacja zmieniła się jednak latem, kiedy stery drużyny przejął Francesco Farioli. Włoski szkoleniowiec preferuje innych zawodników w środku pola, przez co Henderson coraz rzadziej pojawia się na boisku.

Były klub Hendersona, Sunderland jest jednym z kilku klubów zainteresowanych sprowadzeniem go z powrotem do Anglii. Zadebiutował w seniorskiej drużynie Czarnych Kotów jako nastolatek, występując w 79 meczach. W 2011 roku dołączył do Liverpoolu.

Jak podają media, również niektóre kluby z Premier League interesują się doświadczonym pomocnikiem, ale nie wiadomo jakie konkretnie kluby mogłyby pozyskać byłego piłkarza Liverpoolu.

Obecnie Sunderland, które obecnie zajmują pierwsze miejsce w Championship chcą powrócić do Premier League po ponad siedmiu latach przerwy. W 2018 roku klub spadł nawet do trzeciej ligi, League One. Dopiero w 2022 roku udało im się powrócić na zaplecze Premier League.

Henderson przybyłby do Sunderlandu jako zupełnie inny piłkarz niż wtedy, gdy odchodził. Zawodnik ma obecnie na swoim koncie osiem trofeów, w tym zdobytą w 2019 roku Ligę Mistrzów z Liverpoolem.

