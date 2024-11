Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire chce zostać w Manchesterze United

Przyszłość Harry’ego Maguire’a jest gorącym tematem na Wyspach Brytyjskich. Manchester United wiązał bowiem z tym zawodnikiem dużo większe nadzieje. Środkowy obrońca nie spełnił jednak oczekiwań na Old Trafford. Przypomnijmy, że kontrakt 31-letniego piłkarza z Czerwonymi Diabłami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, czyli do zakończenia sezonu 2024/2025. Jak poinformował brytyjski serwis “TBR Football”, Harry Maguire wcale nie myśli o odejściu z Manchesteru United w zimowym oknie transferowym.

Mierzący 194 centymetry stoper nie ma zamiaru opuszczać zespołu Red Devils, chce wypełnić swoją umowę, a nawet zapracować na nowy kontrakt. Nadmieńmy, że angielski gigant posiada opcję przedłużenia umowy z doświadczonym defensorem, ale raczej nie planował z niej skorzystać. Harry Maguire ma nadzieję, że otrzyma szansę od nowego trenera drużyny Czerwonych Diabłów, Rubena Amorima, a następnie ją wykorzysta.

64-krotny reprezentant Anglii występuje w barwach Manchesteru United od sierpnia 2019 roku, gdy przeprowadził się na Old Trafford za 87 milionów euro z Leicester City. 31-latek jest więc jednym z najdroższych obrońców w historii futbolu. Warto dodać, że Harry Maguire ma bardzo bogate CV, w którym posiada również takie kluby jak Hull City, Wigan Athletic, Sheffield United oraz Barnsley FC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Portal “Transfermarkt” wycenia angielskiego defensora na około 18 milionów euro.