Harry Kane wyraził kilka tygodni temu chęć opuszczenia Tottenhamu, a Manchester City ma oferować za niego 100 milionów funtów. Czołowy napastnik Premier League podkreśla jednak, że nie ma mowy, by prowadził w tym momencie jakiekolwiek negocjacje. Priorytetem jest gra na Euro 2020 z reprezentacją Anglii.

Harry Kane prawdopodobnie zmieni pracodawcę. Nie chce występować już dłużej w Tottenhamie.

Możliwe, że zawodnika pozyska Manchester City. The Citizens zaoferowali Tottenhamowi 100 milionów funtów.

Kane deklaruje, że obecnie skupia się tylko na występach na Euro 2020.

Przed kilkoma dniami do mediów wyciekła informacja, że działacze Manchesteru City złożyli oficjalną ofertę za tego piłkarza. Harry Kane jasno zadeklarował, że chciałby zmienić otoczenie i trafić do klubu walczącego o trofea, na czele z Ligą Mistrzów.

Kane zaznaczył jednak, że w ostatnim czasie odłożył temat transferu na bok i nie rozmawiał o tym ze swoim bratem i zarazem agentem, Charlie’em. Na pierwszym miejscu jest bowiem reprezentacja Anglii. Synowie Albionu zagrają we wtorek mecz o ćwierćfinał Euro 2020 z Niemcami.

Nie rozmawia z nikim o transferze

– Prawdę mówiąc, gdy jestem na zgrupowaniu kadry, to myślę tylko o kadrze. Mój brat i zarazem agent czasem ze mną rozmawia. Nie poruszamy jednak spraw transferowych. Rozmawiamy i reprezentacji i motywuje mnie do dobrej gry, życząc nam powodzenia – wyjaśnił Kane.

– Podobnie wyglądają obecnie moje kontakty z klubem. Jestem badany przez fizjoterapeutę z Tottenhamu, który sprawdza czy wszystko jest okej, ale niewiele poza tym. Wiem, że osoby z klubu życzą mi wszystkiego dobrego na Euro – dodał.

Jeżeli reprezentacja Anglii dotrze do samego finału, to zakończy swój udział w mistrzostwach Europy dopiero 11 lipca. Mecz z Niemcami odbędzie się we wtorek na Wembley w Londynie.

Czytaj także: Wściekły Bale przerwał wywiad, gdy zadano mu jedno pytanie

Anglia Niemcy 2.66 3.25 2.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 27. czerwca 2021 10:23 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin