Graham Potter widzi braki w ofensywie swojego zespołu i marzy o pozyskaniu Harry’ego Kane’a. Chelsea chciałaby włączyć w tę transakcję Romelu Lukaku, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w Interze Mediolan.

Graham Potter marzy o transferze reprezentanta Anglii

Chelsea chciałaby włączyć do tej transakcji Romelu Lukaku

Na przeszkodzie stoją natomiast ustalenia z Interem Mediolan, który może po sezonie wykupić Belga na stałe

Menedżer Chelsea zapatrzony w napastnika Tottenhamu

Dopiero co Graham Potter zastąpił na stanowisku menedżera Chelsea zwolnionego Thomasa Tuchela, a już przedstawia swoje żądania. Były opiekun Brighton przeanalizował kadrę swojego nowego zespołu i odnalazł poważne braki w ofensywie. Zwrócił się więc z prośbą do władz klubu o hitowy transfer Harry’ego Kane’a.

Potter jest bowiem wpatrzony w reprezentanta Anglii i marzy o tym, aby mieć go w swojej drużynie. Sam zainteresowany przejawia coraz większe wątpliwości co do swojej przyszłości w Tottenhamie, gdyż ten nie jest mu w stanie zagwarantować żadnych sukcesów drużynowych. Bez trofeów pozycja Kane’a w światowym futbolu zawsze będzie marginalizowana.

The Blues rozważają zatem, w jaki sposób mogliby przeprowadzić hitową transakcję. Jedną z opcji jest włączenie do niej Romelu Lukaku, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Antonio Conte dobrze wspomina współpracę z Belgiem i z pewnością chciałby ponownie mieć go pod swoimi skrzydłami, a dla Chelsea oznaczałoby to zmniejszenie kwoty ewentualnego transferu.

Na przeszkodzie do realizacji takiego rozwiązania stoją natomiast ustalenia z Interem Mediolan. Po rocznym wypożyczeniu wicemistrzowie Włoch mają opcję definitywnego transferu belgijskiego napastnika, co przekreśli szanse na kupno Kane’a. Decyzja władz Interu będzie jednak zależeć od postawy zawodnika, który w obecnym sezonie tylko raz trafił do siatki w Serie A.

