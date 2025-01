Hansi Flick blokuje wielki transfer. Gwiazda na rozdrożu

Hansi Flick chce zablokować transfer Ronalda Araujo do Juventusu. Według portalu El Nacional trener Barcelony bardzo liczy na Urugwajczyka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo nie trafi do Juventusu? Flick blokuje transfer

Hansi Flick zdecydował się zablokować transfer Ronalda Araujo do Juventusu. Niemiec uznał, że Urugwajczyk może okazać się kluczowy dla Barcelony w najbliższych miesiącach. Chociaż umowa Urugwajczyka z włoskim klubem była bliska finalizacji, trener FC Barcelony zmienił plany i pilnie chce go zatrzymać. Nastąpiło to po znakomitym występie Araujo w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt.

Kontuzja Inigo Martineza, która wyłącza go z gry na wiele tygodni, zdeterminowała potrzebę utrzymania Ronalda Araujo w składzie. Juventus oferował za niego około 70 milionów euro, co mogłoby wesprzeć finanse Dumy Katalonii i umożliwić inne transfery. Jednak Flick wyraził stanowczy sprzeciw wobec jego sprzedaży w zimowym oknie transferowym.

Teraz priorytetem Barcelony jest przekonanie Araujo do pozostania. W obliczu ofert z Juventusu, które obiecują Urugwajczykowi kluczową rolę w nowym zespole, Blaugrana musi pokazać środkowemu obrońcy, że jego przyszłość na Camp Nou jest pełna możliwości. To zadanie na pewno nie będzie łatwe.

W sezonie 2024/2025 Ronald Araujo rozegrał zaledwie dwa mecze, na co wpływ miała poważna kontuzja. Właśnie stan zdrowia Urugwajczyka wzbudził wątpliwości władz Barcelony, które prawdopodobnie uznały, że ryzyko kolejnych urazów jest dość wysokie i lepiej będzie sprzedać obrońcę, póki jeszcze posiada wysoką wycenę.