Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Jak donosi na twitterze, dziennikarz sportowy Fabrizio Romano, Gabriel Jesus jest już po testach medycznych w Arsenal FC. Były gracz Manchester City, Dietmar Hamann uważa jednak sprzedaż Brazylijczyka za wielki błąd Manchester City i Pepa Guardioli.

W związku z transferem Erlinga Haaland, Gabriel Jesus zmuszony jest opuścić Manchester City

Brazylijczyk już niedługo podpisze kontrakt z Arsenal FC

Dietmar Hamann uważa jednak, że Norweg może nie wytrzymać trudów gry w Premier League

Gabriel Jesus robi miejsce Haalandowi

Gabriel Jesus opuszcza Etihad Stadium po sześciu latach przerwy. W tym czasie rozegrał dla Manchester City 236 meczów, w których strzelił 95 goli. W ostatnim czasie jego skuteczność mocno jednak szwankowała. W sezonie 2021/2022 we wszystkich rozgrywkach trafiał do siatki tylko 13-krtonie. W Premier League z kolei zaliczył serię 15 meczów bez gola, trwającą od końca września 2021 do początku kwietnia 2022.

Nic dziwnego zatem, że włodarze The Citizens szukali wzmocnień w ataku. W maju mistrzowie Anglii za ok. 60 mln euro, ściągnęli z Borussii Dortmund, samego Erlinga Haalanda. To z kolei oznaczało, że nowego klubu musi sobie poszukać Gabriel Jesus.

Przeczytaj również: Gabriel Jesus bardzo blisko transferu, Brazylijczyk pomyślnie przeszedł testy medyczne

Niesamowite statystyki Gabriela Jesusa

Brazylijczykiem od dłuższego czasu interesował się Arsenal FC, który m.in. przez fatalną skuteczność, nie zdołał awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. 25-letni atakujący ma w nowym sezonie zwiększyć siłę ognia Kanonierów. Jak poinformował na twitterze, Fabrizio Romano, 56-krotny reprezentant Canarinhos jest już po badaniach medycznych. Były gracz Manchester City, Dietmar Hamann uważa jednak, że sprzedać Jesusa to wielki błąd działaczy Obywateli.

– Pep Guardiola popełnia wielki błąd, pozwalając mu odejść. Erling Haaland ma ciągle problemy z kontuzjami, a przecież Premier League to bardzo wymagająca liga – stwierdził były reprezentant Niemiec w rozmowie z Genting Casino.

– Spójrzmy też na statystyki Gabriela Jesusa, są niesamowite. Naprawdę jestem zaskoczony, że pozwolono mu odejść – dodał.

Przeczytaj również: Gabriel Jesus wkrótce trafi pod skrzydła Artety