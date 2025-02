Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Bayern i Newcastle interesują się Hakanem Calhanoglu

Kontrakt Hakana Calhanoglu z Interem Mediolan obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a więc do końca kampanii 2026/2027. Mimo to włodarze klubu ze stolicy mody nie mogą być pewni zatrzymania 31-letniego pomocnika na kolejny sezon. W ostatnim czasie 95-krotny reprezentant Turcji jest bowiem bardzo rozchwytywany na rynku transferowym. Z najnowszych informacji przekazanych przez włoską stację “Sport Mediaset” wynika, że doświadczony zawodnik może wylądować w Premier League lub wrócić do Bundesligi.

Według wyżej wspomnianego źródła chrapkę na zakontraktowanie urodzonego w Niemczech piłkarza mają dwaj potentaci – Bayern Monachium oraz Newcastle United. Turecki gwiazdor udowodnił swoją wartość na włoskich murawach, będąc jednym z najlepszych pomocników w Serie A, jeśli weźmiemy pod lupę ostatnie lata. Nic więc dziwnego, że 31-latek swoją doskonałą grą przykuł uwagę gigantów. Najbliższego lata Bawarczycy mają stanąć do walki ze Srokami o podpis cenionego playmakera.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Etatowy reprezentant Turcji przywdziewa koszulkę drużyny Nerazzurrich od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się do Interu Mediolan po tym, jak wygasła jego umowa z pobliskim Milanem. Wcześniej mierzący 178 centymetrów piłkarz grał w Bayerze Leverkusen oraz HSV. Zatem ewentualna przeprowadzka do Bayernu Monachium byłaby dla niego powrotem do Bundesligi, na boiskach której rozegrał łącznie 111 meczów, strzelił 28 goli i zaliczył 22 asysty.