Gwiazdor marzy o Barcelonie! Inne kluby bez szans na transfer

Nico Williams przygotowuje się do letniego transferu. Skrzydłowy chciałby za wszelką cenę dołączyć do Barcelony, dlatego wstrzymuje zainteresowanie innych klubów - donosi "Sport".

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams [z prawej]

Williams chce tylko jednego. Giganci zostaną na lodzie?

Nico Williams po znakomitym sezonie robi prawdziwą furorę na Euro 2024. To czołowa postać reprezentacji Hiszpanii, która lada moment będzie miała okazję, aby znaleźć się w finale turnieju. Gwiazdor Athletic Club wypracował sobie świetną pozycję na rynku transferowym i jest rozchwytywany przez najlepsze kluby w Europie. Od bardzo dawna łączy się go z Barceloną, a Hansi Flick miał wręcz określić jego transfer jako priorytet na letnie okienko.

Do tej pory wydawało się, że Duma Katalonii przez swoje ograniczenia finansowe nie będzie mogła dopiąć kosztownej transakcji Williamsa. Wątpliwości rozwiał natomiast Joan Laporta, który otwarcie przyznał, że sytuacja klubu pozwalałaby na sprowadzenie Hiszpana bez wcześniejszej sprzedaży któregoś z piłkarzy. To znacząco przybliża Williamsa do gry w stolicy Katalonii.

21-latek cieszy się zainteresowaniem europejskich gigantów, takich jak chociażby Chelsea, Arsenal, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. “Sport” donosi, że priorytetem samego zawodnika jest gra dla Barcelony, dlatego wstrzymuje temat przeprowadzki do innej ekipy. Nie wyklucza również pozostania na kolejny sezon w Athletic Club. Ma świadomość, że Blaugrana intensywnie o niego zabiega, więc cierpliwie czeka na jej konkretny ruch.

Williams jest dostępny za 58 milionów euro, bowiem taka kwota widnieje w umowie jako klauzula wykupu.