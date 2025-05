Arsenal szykuje hit! Gwiazda Sportingu na celowniku

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Francisco Trincao może trafić ze Sportingu do Arsenalu

Arsenal na ostatniej prostej sezonu w Premier League ma zamiar zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wywalczyć wicemistrzostwo Anglii. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Kanonierzy mają 67 oczek, wyprzedzając o trzy punkty trzeci Manchester City. Tymczasem władze Arsenalu zaczynają już konkretnie działać w kontekście letnich transferów. Wieści przekazał Record.

Źródło podaje, że ekipa z Londynu może w najbliższych miesiącach starać się o pozyskanie Francisco Trincao ze Sportingu. Zwolennikiem takiego ruchu może być przede wszystkim Mikel Arteta, który ma plan, aby stworzyć dodatkową konkurencję dla takich graczy jak: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli czy Leonardo Trossard.

10-krotny reprezentant Portugalii to piłkarz, który zasilił ekipę z Lizbony w lipcu 2023 roku. Wcześniej był zawodnikiem FC Barcelony, do której trafił ze Sportingu Braga latem 2020 roku za ponad 30 milionów euro. Ten czas nie był jednak wybitnie udany dla Trincao, który w szeregach Katalończyków wystąpił łącznie w 42 meczach. W międzyczasie był wypożyczony do Wolverhampton czy właśnie do drużyny z Lizbony, w której finalnie zakotwiczył na stałe.

Sam ruch z udziałem Trincao nie będzie prosty w realizacji. 25-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 30 milionów euro.

