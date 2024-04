Miguel Gutierrez rozgrywa kolejny bardzo udany sezon w La Lidze. Nic zatem dziwnego, że interesują się nim znacznie większe kluby. Boczny obrońca może trafić do Premier League, ale na razie jego przyszłość zależy od Girony FC i Realu Madryt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Miguel Gutierrez

Miguel Gutierrez jest obecnie jednym z najlepszych bocznych obrońców w La Lidze

Hiszpan pozostaje dla Realu Madryt alternatywą dla Alphonso Daviesa

Jak informują dziennikarze Teamtalk.com, do wyścigu o 22-latka dołączył też Manchester United

Manchester United zainteresowany obrońcą rewelacji hiszpańskiej ekstraklasy

Choć Girona FC pożegnała się już chyba z marzeniami o tytule mistrzowskim, wciąż rozgrywa spektakularny sezon. Dość powiedzieć, że Michel w pięknym stylu kroczy po pierwszy w historii klubu awans do Ligi Mistrzów. Pod wodzą wspomnianego szkoleniowca rozwinęło się wielu piłkarzy, ale jedną z największych gwiazd Katalończyków jest Miguel Gutierrez. Lewy obrońca trafił do tej drużyny latem 2022 roku z Realu Madryt i szybko dał się poznać jako jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji w całych rozgrywkach.

Obecny sezon również jest bardzo udany w jego wykonaniu. Idzie mu na tyle dobrze, że Real Madryt rozważa skorzystanie z opcji odkupu swojego wychowanka. Królewscy celują latem w transfer Alphonso Daviesa, ale Gutierrez kładzie na sens takiej operacji cień wątpliwości. Wspomniana klauzula w przypadku Los Blancos wynosi zaledwie osiem milionów euro, a do tego 22-latek cieszy się lepszym zdrowiem, aniżeli Kanadyjczyk z Bayernu Monachium. Na ten moment Florentino Perez skłania się jednak ku “galaktycznemu” transferowi.

To, z kolei, może wykorzystać Manchester United. Jak informują dziennikarze Teamtalk.com, Czerwone Diabły zagięły parol na Hiszpana. Liczne problemy zdrowotne Luke’a Shawa każą im poszukać na rynku innego, klasowego lewego defensora. Anglików nie odstrasza nawet fakt, że musieliby zapłacić około trzy razy tyle, ile wynosi klauzula Realu Madryt. 25 milionów euro za perspektywicznego piłkarza z tej pozycji to wciąż kwota co najmniej atrakcyjna.

Gutierrez rozegrał w tym sezonie już 33 spotkania na wszystkich frontach. Zanotował w nich bramkę i sześć asyst.

