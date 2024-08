Man City blisko hitowego transferu. Guardiola dał zielone światło

Ilkay Gundogan tego lata opuści Barcelonę. Pep Guardiola dał zielone światło na powrót 33-letniego pomocnika do Manchesteru City - donosi Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gundogan wróci na Etihad Stadium? Guardiola wyraził zgodę

Ilkay Gundogan jest na wylocie z Barcelony i podczas letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zmieni otoczenie. Duma Katalonii ma problemy finansowe, a gdy pozbędzie się niemieckiego pomocnika, to podreperuje swój budżet płacowy. 33-latek jest bowiem trzecim najlepiej zarabiającym zawodnikiem w zespole Blaugrany.

Jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem 82-krotnego reprezentanta Niemiec jest Manchester City, który podobno pracuje już nad ponownym zakontraktowaniem doświadczonego piłkarza. Przypomnijmy, że Ilkay Gundogan z powodzeniem występował w drużynie Obywateli w latach 2016-2023 i teraz może wrócić na Etihad Stadium.

Najnowsze informacje w sprawie niemieckiej gwiazdy przekazał Fabrizio Romano. Jak podaje włoski dziennikarz, Pep Guardiola dał już zielone światło na powrotny transfer Ilkaya Gundogana. Mistrz Anglii najchętniej ściągnąłby środkowego pomocnika na zasadzie wolnego transferu, jednak wszystko zależy od przebiegu negocjacji z Barceloną.

Manchester City musi liczyć się z konkurencją, ponieważ sytuację 33-letniego zawodnika bacznie monitorują również m.in. Al-Nassr oraz Galatasaray Stambuł. Ilkay Gundogan ma więc opcję powrotu do Premier League, przenosin do Arabii Saudyjskiej lub przeprowadzki do Turcji. Rozchwytywany Niemiec decyzję o przyszłości podejmie w najbliższych dniach.