Czołowe kluby angielskie i hiszpańskie marzą, aby w niedalekiej przyszłości ściągnąć do siebie Erlinga Haalanda. Zdaniem legendarnego gracza AC Milan i reprezentacji Holandii, Ruuda Gullita obecnie jednak tylko w trzech klubach mógłby rozwijać swoje umiejętności.

Erling Haaland to marzenie wszystkich czołowych europejskich klubów

Największe zainteresowanie wykazują zespoły z Anglii i Hiszpanii

Ruud Gullit ocenia, że realnie o sprowadzeniu Norwega mogą myśleć obecnie tylko trzy drużyny

Kluby w poczekalni

15-krotny reprezentant Norwegii obecnie leczy kontuzję pachwiny, której nabawił się w meczu 20. kolejki Bundesligi z TSG Hoffenheim. To sprawiło, że w zimowym oknie transferowym, wszyscy chętni na jego usługi musieli obejść się smakiem. Sama Borussia Dortmund też zresztą nie zamierzała już teraz sprzedawać swojego asa. Latem sytuacja będzie już jednak zupełnie inna. Tym bardziej, że relacje Erlinga Haalanda z władzami BVB też w ostatnim czasie nie układają się zbyt dobrze. Rosły atakujący oskarżył ostatnio władze żółto-czarnych o wywieranie na nim presji w kwestii jego pozostania na Signal Iduna Park w przyszłym sezonie. Klubowi notable byli szczerze zdziwieni tymi słowami, podkreślając, że żadnego nacisku z ich strony nie było.

Czołowe kluby Europy z wielkim zainteresowaniem zatem przypatrują się zatem tej wymianie zdań, bo być może Haaland będzie do wzięcia już latem. Były gracz AC Milan i reprezentacji Holandii, Ruud Gullit podkreślał jednak, że większość zespołów nie powinna robić sobie wielkich nadziei, bo tak naprawdę Norweg może trafić aktualnie jedynie do trzech ekip.

Manchester United bez szans

– Widzę go w Anglii, ale np. nie sądzę, aby mógł się przenieść do Manchester United – przyznał mistrz Europy 1988. – Dobrym wyborem byłby dla niego Manchester City, w którym mógłby pracować z Pepem Guardiolą. Świetny byłby również wybór Liverpool FC. To co Juergen Klopp zrobił z tym zespołem na przestrzeni ostatnich lat jest niesamowite. On cały czas jest głodny kolejnych sukcesów. Styl pracy Niemca pasuje zatem do Haalanda, bo on przecież jest taki sam. W Hiszpanii z kolei jedyną opcją jest Real Madryt. Tylko te trzy kluby tak naprawdę mogą rywalizować o podpis norweskiego zawodnika.

