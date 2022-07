Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Z Francji dotarła informacja, że Neymar rzekomo miałby zamienić PSG na Manchester City. Stanowisko w tej sprawie zabrał Pep Guardiola.

Neymar został połączony z transferem do Premier League

Szansę na transfer Brazylijczyka otrzymał Manchester City

Mistrz Anglii nie chce jednak piłkarza u siebie

Guardiola nie chce gwiazdora PSG

Manchester City tego lata jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Mistrza Anglii wzmocnili już: Erling Haaland, Kalvin Phillips oraz Stefan Ortega. Należy spodziewać się kolejnych ruchów ze strony Obywateli. Nie będzie to jednak raczej żaden hit transferowy, a bardziej uzupełnienie i tak już niezwykle mocnego składu. Można zatem stwierdzić, że Neymar nie wzmocni drużyny Pepa Guardioli, choć taki scenariusz miało rozważać PSG.

Paryżanie według Le Parisien zaoferowali Brazylijczyka Manchesterowi City. Dla francuskiego klubu byłoby to korzystne, ponieważ piłkarz zarabia ogromne pieniądze, a jego dyspozycja pozostawia nierzadko wiele do życzenia. Stanowczo do informacji francuskiego medium odniósł się Pep Guardiola.

– Tak mi przykro z powodu Le Parisien, ale to nieprawda. Przepraszam za nich, ponieważ informacje, które otrzymali, są fałszywe. Neymar jest niesamowitym graczem i według moich informacji jest miłym facetem. Niech się wyraża w Paryżu. Manchester City każdego lata kupował 150 piłkarzy i to nieprawda. Oczywiście żal mi Neymara – powiedział opiekun Manchesteru City, który zabrał też głos na temat dokonanych już transferów.

– Nie możemy wywierać zbyt dużej presji na tych graczy. Musimy zapewnić im domy, mieszkania w Manchesterze, a podczas sesji uzyskamy to, co chcemy, żeby robili. Pierwsze wrażenia Juliana, Kalvina, Erlinga i Stefana były naprawdę dobre – wydają się dobrymi ludźmi. Dobra atmosfera w szatni jest ważniejsza niż taktyka – przyznał Pep Guardiola.

