Guardiola rozmawiał z gwiazdą. To ma być wielki transfer Man City

Man City planuje wielki transfer, Guardiola spotkał się z Wirtzem

Manchester City, choć zimą wydał na nowych zawodników ponad 200 milionów euro, ma w planach pracowite lato. Obywatele po rozczarowującym sezonie chcą wzmocnić zespół, aby wrócić do rywalizacji o mistrzostwo Anglii. Co więcej, po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegna się Kevin De Bruyne. W związku z tym w środku pola potrzebna będzie nowa gwiazda.

Pep Guardiola, który uważany jest za jednego z najlepszych trenerów na świecie, pracuje już nad pozyskaniem konkretnego piłkarza. Hiszpan, chcąc zapewnić sobie przewagę nad innymi zainteresowanymi zespołami spotkał się osobiście z Florianem Wirtzem.

Jak informuje Bild, tematem rozmów był potencjalny transfer gwiazdy Bayeru Leverkusen do Manchesteru City. The Citiziens to jeden z trzech najpoważniejszych kandydatów do pozyskania niemieckiego piłkarza. Obok nich wymienia się także Bayern Monachium i Real Madryt. Co ciekawe największe szanse mogą mieć Królewscy, jeśli po sezonie informacje o zatrudnieniu Xabiego Alonso okażą się prawdą.

Przeciwny rozstaniu z zawodnikiem jest Bayer Leverkusen. W klubie wierzą, że Florian Wirtz zdecyduje się zostać na jeszcze jeden sezon i podpisze nową umowę. Jak na razie ostateczna decyzja ws. przyszłości 21-latka nie została jeszcze podjęta.

Wirtz może pochwalić się w tym sezonie zdobyciem 15 goli i 13 asyst w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 140 milionów euro.