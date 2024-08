Liverpool chce gwiazdę Realu Madryt. Ma zastąpić Salaha

Liverpool uznał, że Rodrygo byłby idealnym następcą Mohameda Salaha. Jak informuje Mundo Deportivo, The Reds dołączają do wyścigu o gwiazdę Realu Madryt.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool wierzy, że Rodrygo zastąpi Salaha

Mohamed Salah to nadal kluczowa postać w ofensywie Liverpoolu. Jednak władze The Reds zdają sobie sprawę, że Egipcjanin ma już 32 lata i niebawem może myśleć o sportowej emeryturze. W związku z tym klub powoli rozgląda się za potencjalnym następcę skrzydłowego.

Najnowsze doniesienia Mundo Deportivo sugerują, że Liverpool celuje w pozyskanie gwiazdy światowego formatu. Ponoć klub z Anfield jako idealnego kandydata wskazał Rodrygo z Realu Madryt. Przede wszystkim Brazylijczyk udowodnił, że potrafi grać na najwyższym poziomie. Jednak oprócz tego niepewna jest jego przyszłość w drużynie Królewskich. Wszystko za sprawą Kyliana Mbappe, który będzie pewniakiem do gry w ataku i może przyczynić się do ograniczenia liczby minut 23-latka.

Sam Rodrygo wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru odchodzić. Natomiast dziennikarze nie porzucają tematu, ponieważ ostateczna decyzja nastąpi najwcześniej po sezonie 2024/2025. Wówczas Brazylijczyk będzie mógł ocenić, czy jego rola w Realu Madryt jest odpowiednia.

W grze o podpis skrzydłowego jest także Manchester City. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna, gdyż Obywatele widzą w Rodrygo potencjalnego następcę Juliana Alvareza. Piłkarz, przenosząc się do Premier League, na pewno mógłby liczyć na równie dobre lub nawet lepsze zarobki. Oprócz tego mógłby wyjść z cienia Viniciusa oraz Mbappe. Są to dwa główne argumenty, które mogą go przekonać do zmiany barw.

