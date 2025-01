Guardiola potwierdził. Piłkarz chce opuścić Manchester City

MI News & Sport / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola ujawnił: on chce odejść

Manchester City wrócił na zwycięską ścieżkę. 29 grudnia Obywatele pokonali 2:0 Leicester, a sześć dni później rozbili West Ham 4:1. Po dwóch spotkaniach w Premier League mistrzów kraju czekało starcie w 1/32 finału Pucharu Anglii. Rywalem The Citizens była ekipa z League Two. Salford nie było dla gospodarzy zbyt wymagającym przeciwnikiem – Matthew Young aż ośmiokrotnie sięgał do siatki. Hat-trickiem popisał się James McAtee, dublet ustrzelił Jeremy Doku, a po jednej bramce dopisali Divin Mubama, Nico O’Reilly i Jack Grealish.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

Pep Guardiola miał prawo być w pełni zadowolony z postawy swoich zawodników. Jednak na konferencji prasowej Hiszpan musiał podzielić się z mediami dosyć smutną, chociaż spodziewaną informacją dotyczącą przyszłości jednego z jego podopiecznych:

– Cóż… Dwa dni temu Kyle Walker poprosił o zbadanie opcji gry za granicą i zakończenia kariery – zdradził Guardiola. – Sukces, który odnieśliśmy, bez Kyle’a byłby niemożliwy – dodał trener City.

Kyle Walker nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Salford. Kapitan Manchesteru City przebywa w klubie od lipca 2017 roku. Od tej pory rozegrał 319 spotkań w koszule Obywateli.