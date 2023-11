Antoine Griezmann od lat jest celem transferowym Manchesteru United. Klub z Old Trafford zainicjował kontakt z agentami Francuza.

fot. Imago/Cesar Cebolla Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann po raz kolejny trafił na radary Manchesteru United

Czerwone Diabły skontaktowały się z przedstawicielami piłkarza

W umowie Francuza z Atletico Madryt widnieje klauzula wykupu

Griezmann spróbuje swoich sił w Anglii?

Po powrocie do Atletico Madryt Antoine Griezmann znów zachwyca kibiców swoją fantastyczną grą. Według wielu jest wręcz najlepszym piłkarzem La Ligi. W obecnym sezonie zgromadził we wszystkich rozgrywkach dwanaście bramek w szesnastu występach. Jego wpływ na grę i wyniki Los Rojiblancos jest gigantyczny, co niejednokrotnie potwierdzał sam Diego Simeone.

Od początku seniorskiej kariery Francuz jest związany z hiszpańskimi boiskami. Choć regularnie łączy się go z zagranicznym transferem, dotychczas do takowego nie doszło. Niewykluczone jednak, że przed końcem kariery 32-latek spróbuje swoich sił w innej lidze. Na takie rozwiązanie liczy Manchester United, który zainicjował nawet kontakt z przedstawicielami piłkarza.

Czerwone Diabły są gotowe płacić Griezmannowi ogromne pieniądze, przekraczające 350 tysięcy funtów tygodniowo. W jego kontrakcie z Atletico zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 25 milionów euro, co nie stanowiłoby problemu. Jeśli reprezentant Francji zażyczy sobie zmiany otoczenia, Manchester United zrobi wszystko, aby sprowadzić go na Old Trafford.

Zobacz również: Florentino Perez zdeterminowany. Real podjął decyzję w sprawie trenera na przyszły sezon