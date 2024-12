Greenwood zachwyca w Ligue 1. Wielkie kluby z Hiszpanii już go obserwują

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood na radarze Realu Madryt i Barcelony

Olympique Marsylia pozyskał Masona Greenwooda w lipcu tego roku z Manchesteru United za 26 milionów euro. Jak na razie decyzja o transferze angielskiego skrzydłowego okazuje się być strzałem w dziesiątkę. 23-latek błyskawicznie dostosował się do nowego środowiska i w obecnym sezonie Ligue 1 rozgrywa kapitalny sezon. Zdołał już zdobyć dziewięć bramek i zanotować dwie asysty w 13 spotkaniach.

Zgodnie z doniesieniami “TBRFootball”, Greenwood znalazł się na liście życzeń zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Dziennikarze wskazują, że wartość Anglika wzrosła do 50 milionów funtów, co sprawia, że zainteresowanie jego osobą staje się coraz bardziej intensywne. Dzięki klauzuli zawartej w umowie, Czerwone Diabły liczyć na spory zysk z ewentualnej sprzedaży byłego zawodnika. Klub z Old Trafford ma otrzymać aż połowę wspomnianej kwoty.

Greenwood ma ważny kontrakt do końca czerwca 2029 roku i włodarze z Marsylii mogą dyktować warunki. Real Madryt nie tylko przygląda się 23-latkowi, ale również rozważa transfery innych zawodników, takich jak Diogo Dalot, jeśli nie uda się pozyskać Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Greenwood w poprzednim sezonie był wypożyczony do hiszpańskiego Getafe i nie miałby żadnych problemów z aklimatyzację na Półwyspie Iberyjskim.