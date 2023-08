IMAGO / Slavek Ruta Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara notuje fantastyczne występy w FC Kopenhadze

Polski bramkarz trafił na listę życzeń klubów z czołowych lig europejskich

Według najnowszych informacji jest na celowniku włoskiego giganta

Kamil Grabara na celowniku włoskiego giganta

Kamil Grabara to pewny punkt FC Kopenhagi. W ostatnim czasie Polak trafił na listę życzeń czołowych klubów europejskich. Sporo mówiło się o przenosinach do Bundesligi, ale teraz pojawiły się nowe informacje. Według Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl polski bramkarz trafił na listę życzeń jednego z włoskich gigantów. Chodzi najprawdopodobniej o Inter, Milan lub Juventus.

Nie wiadomo, czy transfer dojdzie do skutku już tego lata. Bardzo możliwe, że Kamil Grabara zostanie w Danii w przypadku awansu do Ligi Mistrzów.

– Jeżeli Kopenhaga awansuje do Ligi Mistrzów, to najprawdopodobniej Grabara zostanie tam do zimy i wówczas odejdzie. Słyszę, że może trafić do Bundesligi. Cała sprawa ma się wyjaśnić na dniach – przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale YouTube Meczyki.pl.

Czytaj więcej: Grabara pewny awansu. “Znowu będziemy w Lidze Mistrzów”