Górnik Zabrze będzie miał nowego napastnika

Górnik Zabrze lada moment wzmocni nowy napastnik. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego, do zespołu Jana Urbana trafi Sinan Bakis z Realu Saragossy występującego w La Liga 2.

PressFocus Na zdjęciu: PIłkarze Górnika Zabrze

Sinan Bakis zostanie nowym zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze od wielu tygodni poszukuje kolejnych wzmocnień. Z klubu płynął jasny sygnał, że jeśli tylko nadarzy się okazja to planuje dodać więcej jakości ofensywie. Luka Zahović i Aleksander Buksa, którzy trafili do 14-krotnych mistrzów Polskich potrzebują wsparcia. Niedawna kontuzja Słoweńca obnażyła problem Trójkolorowych, bowiem Jan Urban w meczu z Rakowem Częstochowa miał do dyspozycji tylko Buksę.

Od kilku dni mówi się o możliwym transferze Sinana Bakisa. Początkowo transfer mógł wydawać się mało realny, bowiem Real Saragossa oczekiwał, że Górnik pokryje przynajmniej połowę jego pensji, czyli około 350 tysięcy euro, co jest znacznie powyżej możliwości zabrzańskiego klubu. Wygląda jednak na to, że turecki napastnik zgodził się na obniżkę wynagrodzenia.

Piotr Koźmiński poinformował w serwisie “X”, że Sinan Bakis jest bardzo bliski transferu do Górnika. Turek nie trenuje już z drużyną i lada dzień powinien przylecieć do Polski. Ma to być wypożyczenie bez opcji wykupu.

Sinan Bakis poprzedni sezon zakończył bez zdobyczy bramkowych. W przeszłości znakomicie prezentował się jednak na boiskach La Liga 2, Eredivisie czy austriackiej Bundesligi. Jeśli Górnik zdoła sfinalizować ten ruch to z pewnością będzie to ciekawe wzmocnienie.

