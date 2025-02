Górnik dopina hitowy transfer! Napastnik z Belgii blisko podpisu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Ousmane Sow ma zostać nowym piłkarzem Górnika

Górnik Zabrze od czasów Igora Angulo przetestował już wielu napastników, ale żaden jak dotąd nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Ostatnim, który trafił do drużyny Jana Urbana był Sinan Bakis, ale Turek pozostaje jeszcze bez gola w PKO Ekstraklasie. Pojawiły się też doniesienia, że jego wypożyczenie ma zostać skrócone, a zawodnik przeniesie się do Turcji. Obecnie brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych spekulacji.

Górnik Zabrze jest bardzo aktywny na rynku transferowym podczas zimowego okienka. Do Trójkolorowych dołączyło już dwóch zawodników. Norweg Sondre Liseth oraz Abbati Abdullahi. Mówi się także o możliwym przyjściu Ronalda Falkoskiego. Tymczasem do Zabrza prawdopodobnie trafi też nowy napastnik, o czym informuje Sacha Tavolieri w serwisie “X”.

Zobacz wideo: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Według niego nowym zawodnikiem Górnika Zabrze zostanie Ousmane Sow, który gra obecnie dla KSK Lierse występującego na poziomie drugiej ligi belgijskiej. – Napastnik rozegra w sobotę swój ostatni mecz przeciwko RWD Molenbeek. Następnie Ousmane Sow poleci do Polski w ciągu 24 godzin, aby przejść badania lekarskie i zakończyć przeprowadzkę do Górnika. W ramach tej umowy KSK Lierse otrzyma do 300 tysięcy euro. Zawodnik podpisze kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia – poinformował belgijski dziennikarz.