Mykhaylo Mudryk

Mykhaylo Mudryk zachwyca reprezentując Szachtar. Ukrainiec liczy na transfer zimą, a chętnych na kupno tego zawodnika nie brakuje.

Ukraina może być dumna z tego jak prezentuje się Mykhaylo Mudryk

21-latek imponuje formą w Szachtarze

Piłkarz chciałby jednak dołączyć do silniejszego klubu już zimą

Szachtar liczy na ogromny zarobek

Powyżej oczekiwań w bieżącej edycji Ligi Mistrzów, radzi sobie Szachtar. Ukraiński klub zdobył cztery na sześć punktów i ustępuje tylko Realowi Madryt. Wyraźnie pomógł w tym Mykhaylo Mudryk, który na arenie międzynarodowej strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst.

21-letni reprezentant Ukrainy wzbudził zainteresowanie mocnych europejskich klubów i to już minionego lata. Po lewoskrzydłowego zgłosił się między innymi Everton, który proponował Szachtarowi 30 milionów euro. To było jednak zbyt mało.

– Mudryk to poważny talent. Po Mbappe i Viniciusie Juniorze jest najlepszym graczem w Europie na swojej pozycji. Jeśli ktoś chce kupić Mudryka, musi wydać dużo, dużo, dużo pieniędzy i szanować nasz klub – przyznał dyrektor sportowy Szachtara Dario Srna. Na konto drużyny z Doniecka musi wpłynąć minimum 50 milionów euro, aby doszło do transferu, którego Mudryk pragnie już zimą. Zainteresowane są między innymi: Sevilla, Newcastle, Ajax, czy Bayer Leverkusen. Transakcja może jednak zostać zastopowana przez Szachtar, jeżeli ten na wiosnę wciąż będzie grał w Lidze Mistrzów. Aktualnie ma na to spore szanse.

21-latka obserwuje na przykład Arsenal, co schlebia skrzydłowemu. Przyznał on nawet, że takiemu klubowi się nie odmawia. Po stronie Kanonierów brak jednak konkretów, choć być może zmieni się to, jeżeli Mudryk wciąż będzie zachwycał na arenie międzynarodowej.

