Gleison Bremer łączony z Tottenhamem

Antonio Conte wie, że musi wzmocnić sowią defensywę. Do takowych ruchów może dojść już w styczniu. Koguty są poważnie zainteresowane środkowym obrońcą Torino Gleisonem Bremerem.

Środkowy obrońca może kosztować zespół z Londynu 21,3 miliona funtów

Bremer był również wiązany z Liverpoolem

Gracz Torino nie jest jedyną opcją dla Tottenhamu

Czy byk zostanie kogutem?

Torino ze swoim obrońcą próbowało przedłużyć kontrakt już kilkukrotnie. Jednak wszystko wskazuje na to, że obecna umowa obowiązująca do 2023 roku nie zostanie przedłużona. Brazylijczyk chce zmiany otoczenia i jest jednym z pierwszych wyborów dla Conte i Fabio Paraticiego. Obaj panowie przyglądają się gwieździe “byków” od początku obecnego sezonu.

Conte doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli chce by jego Tottenham walczył o najwyższe cele potrzebuje wzmocnień w obronie. Gleison Bremer był również łączony z Liverpoolem. W Torino rozegrał 92 występy i cały czas czeka na debiut w reprezentacji Brazylii.

Cena, której oczekuje włoski klub to 21,3 miliony funtów. Jedyne obawy jakie może mieć Conte to fakt, że Brazylijczyk nie dostosuje się do warunków dyktowanych w Premier League. Dlatego lista na Bremerze się nie kończy. Z “kogutami” łączone są również takie nazwiska jak Antonio Rudiger i Stefan De Vrij.

