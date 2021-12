Pressfocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur Stadium

UEFA poinformowała o odwołaniu spotkania 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji pomiędzy Tottenhamem a Rennes. Koguty prawdopodobnie zostaną ukarane walkowerem.

Brak miejsca w kalendarzu

Spotkanie między Tottenhamem a Rennes pierwotnie miało się odbyć 9 grudnia na Tottenham Hotspur Stadium. Dla Kogutów był to kluczowy mecz w kontekście walki o awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. Podopieczni Antonio Conte koniecznie musieli wygrać to starcie, inaczej na ostatniej prostej wyprzedziłoby ich Vitesse Arnhem, które po 5. kolejkach zgromadziło tyle samo punktów (7). W londyńskim klubie zanotowano jednak ognisko koronawirusa – pozytywne wyniki testów miało aż ośmiu piłkarzy i pięciu członków sztabu szkoleniowego. UEFA zdecydowała się zatem przełożyć to spotkanie na inny termin.

Sęk w tym, że Premier League wchodzi teraz w najbardziej intensywny okres w sezonie. W najbliższych trzech tygodniach, Koguty rozegrają pięć spotkań. Szóste, z Brighton Hove&Albion zostało przełożone. A warunkiem koniecznym było rozegranie meczu w Lidze Konferencji do końca 2021 r. UEFA zatem poinformowała, że spotkanie się nie odbędzie.

“Niestety, pomimo wszelkich wysiłków, nie udało się znaleźć rozwiązania, które zadowoliłoby oba kluby” – czytamy w oświadczeniu Europejskiej Unii Piłkarskiej. Oznacza to, że Tottenham pożegna się z rozgrywkami Ligi Konferencji. W związku z wygraną Vitesse Arnhem z SK Mura (3:1), to zespół z Holandii zajmie 2. miejsce w grupie G i grać będzie wiosną w 1/16 finału.

