Współwłaściciel Manchesteru United, Joel Glazer, pozostaje przeciwny sprzedaży supergwiazdy Cristiano Ronaldo, mimo że menedżer Czerwonych DIabłów Erik ten Hag zmienił w ostatnim czasie zdanie i jest otwarty na odejście Portugalczyka.

Joel Glazer jest przeciwny sprzedaży Cristiano Ronaldo

Współwłaściciel Manchesteru United chce zatrzymać Portugalczyka na kolejny sezon

Fabrizio Romano twierdzi natomiast, że napastnik nadal dąży do odejścia z Old Trafford

Przyszłość Cristiano Ronaldo wciąż niejasna

Przyszłość Cristiano Ronaldo na Old Trafford wisi na włosku, odkąd napastnik zadeklarował latem zamiar opuszczenia klubu po tym, jak Manchester United nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Erik ten Hag, który został pierwszym menedżerem klubu od 101 lat przegrywając swoje pierwsze dwa mecze w sezonie, przez całe okno transferowe był nieugięty, że Ronaldo pozostaje częścią jego planów, jednak w ostatnich dniach zmienił zdanie.

Według Manchester Evening News współwłaściciel United, Joel Glazer, ma inny pogląd na tą sytuację i to właśnie on opierał się jakimkolwiek próbom sprzedaży Ronaldo tego lata. To właśnie od niego w głównej mierze zależy każdy transfer Czerwonych Diabłów zatwierdzając lub odrzucając dany ruch.

Jak dodaje Fabrizio Romano, wola Cristiano Ronaldo pozostaje niezmienna. Napastnik nadal chce opuścić zespół z Old Trafford. Nad jego transferem pracuje Jorge Mendes, który szuka rozwiązania tej patowej sytuacji.

Włoski dziennikarz przewiduje, że tego lata może powtórzyć się sytuacja z ubiegłego roku, gdy Cristiano Ronaldo był bohaterem transferu last minute przechodząc z Juventusu do Manchesteru United. Czerwone Diabły jednak wciąż upierają, że gracz nie jest na sprzedaż.

