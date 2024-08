Liverpool wkrótce może wzmocnić pozycję bramkarza. "The Reds" są bliscy sprowadzenia Giorgiego Mamardaszwiliego. Gruzin jednak na Anfield miałby trafić w czerwcu 2025 roku - informuje Fabrizio Romano.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardaszwili

Giorgi Mamardaszwili o krok od Liverpoolu

Liverpool w letnim okienku transferowym bacznie przeglądał rynek w poszukiwaniu nowego bramkarza. Jakiś czas temu media informowały, że „The Reds” chcieli pozyskać Michele Di Gregorio. Ostatecznie Włoch wybrał ofertę Juventusu. Obecnie władze z Anfield zarzuciły sieć na gwiazdę minionego EURO 2024 – Giorgiego Mamardaszwiliego.

Nowe informacje w sprawie potencjalnej przeprowadzki gruzińskiego bramkarza do Liverpoolu przekazuje Fabrizio Romano. Otóż transfer gracza Valencii do „The Reds” jest bliski powodzenia. Transakcja jednak byłaby przyszłościowa, ponieważ 23-latek trafiłby do zespołu prowadzonego przez Arne Slota dopiero w czerwcu 2025 roku.

Giorgi Mamardaszwili obecny sezon miałby spędzić na wypożyczeniu w Valencii, jeśli transfer do Liverpoolu doszedłby do skutku. Cała transakcja związana z przeprowadzką gruzińskiego gwiazdora miałaby wynieść ponad 30 milionów euro. Ewidentnie „The Reds” przygotowali się w ten sposób na odejście Alissona Beckera w przyszłorocznym okienku.

Wychowanek Dinamo Batumi jest zawodnikiem Valencii od lipca 2021 roku. Do tej pory Giorgi Mamardaszwili rozegrał 101 spotkań między słupkami hiszpańskiego zespołu. W tym czasie reprezentant Gruzji zdołał aż 31 meczów zakończyć bez straconego gola.

Sprawdź także: Liverpool rezygnuje z gwiazdy. Szokująca decyzja władz klubu z Anfield