IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Jose Gimenez

Jose Gimenez miał być liderem defensywy Atletico Madryt na lata, ale liczne kontuzje spowolniły jego rozwój

Kontrakt Urugwajczyka obowiązuje do 2025 roku. W najbliższe lato jego odejście jest prawdopodobne

28-latkiem interesują się Chelsea, Manchester United czy Inter Mediolan

Gimenez opuści Hiszpanię?

Jose Gimenez trafił do Atletico Madryt dekadę temu. Zapowiadał się na materiał na czołowego środkowego obrońcę. Karierę piłkarza znacznie zahamowały jednak kontuzje – nawet teraz leczy uraz kolana.

Umowa stopera z Rojiblancos obowiązuje do 2025 roku. Jeśli zatem klub będzie chciał na nim zarobić, będzie musiał spieniężyć go w najbliższe, letnie okienko transferowe. Nie wiadomo jednak, czy zgodzi się na to Diego Simeone. Trener udowodnił w ostatnim czasie, że potrafi odbudowywać piłkarzy, a Urugwajczyk jest jednym z jego ulubieńców.

Portal Fichajes donosi jednak, że sytuację 28-latka śledzą Manchester United, Chelsea czy Inter Mediolan. Transfermarkt wycenia gracza na 35 milionów euro.

W ciągu dekady Gimenez rozegrał dla Atletico 286 meczów. Wygrał z zespołem pięć trofeów, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Lazio Rzym Atletico Madryt 2.90 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 08:59 .

