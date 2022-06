PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea jest kolejnym klubem, który stanął do walki o sprowadzenie niedoszłego reprezentanta Polski Gabriela Sloninę. The Blues liczą, że uda im się przekonać władze Chicago Fire do podpisania umowy transferowej, po tym jak wcześniej odrzucona została oferta Realu Madryt.

Gabriel Slonina odrzucił powołanie do reprezentacji Polski, ale wkrótce może zagrać w Europie

Chicago Fire odrzuciło pierwszą ofertę ze strony Realu Madryt

Do walki o pozyskanie utalentowanego bramkarza włączyła się Chelsea

Chelsea także chce Sloninę

Nazwisko 18-letniego bramkarza w w ostatnich tygodniach bardzo często gościło w polskich mediach. Wszystko z powodu jego polskich korzeni i wysłanego do niego przez Czesława Michniewicza powołania na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Slonina nie zdecydował się jednak na jego przyjęcie, informując jednocześnie, że zamierza reprezentować Stany Zjednoczone, gdzie się urodził i wychował.

Teraz o Sloninie zrobiło się głośno z powodu zainteresowania jego osobą czołowych klubów na świecie. Ofertę przedstawicielom Chicago Fire w tej sprawie złożył już Real Madryt, ale nie spełniła na oczekiwań amerykańskiego klubu i została odrzucona. Teraz do walki o jego pozyskanie zamierza włączyć się Chelsea.

Jak informuje Daily Mail, Chelsea przygotowuje propozycję opiewającą na 8 milionów funtów. W Londynie wierzą, że taka kwota przekona Chicago Fire do sprzedaży zawodnika. Jednocześnie londyński klub chciałby zostawić Sloninę w Chicago na zasadzie wypożyczenia, podczas którego mógłby kontynuować nabieranie doświadczenia.

