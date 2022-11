Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Borussia Mönchengladbach ma zimą ostatnią szansę na spieniężenie swoich gwiazd. Niemiecki klub chce uniknąć straty zawodników za darmo.

Czołowe europejskie kluby powinny przyjrzeć się zawodnikom z Moenchengladbach

Borussia jest gotowa sprzedać swoich graczy po okazyjnych cenach

Niemiecki zespół nie chce stracić piłkarzy za darmo

Wyprzedaż w Moenchengladbach

Uwaga kibiców skupiona jest coraz mocniej na rozpoczynającym się w niedzielę mundialu. Kluby nie próżnują jednak w trakcie przerwy reprezentacyjnej i snują plany na zimowe okno transferowe. Największe drużyny w Europie powinny mieć na uwadze to, co dzieje się w Moenchengladbach, ponieważ za małe pieniądze mogą sprowadzić bardzo wartościowych zawodników.

Borussia Mönchengladbach w tabeli Bundesligi jest na ósmym miejscu, z niewielką stratą do miejsc gwarantujących europejskie puchary. Źrebaki nie uczestniczyły ostatnio w międzynarodowej rywalizacji, więc klub nie miał zastrzyku gotówki od UEFA. Ponadto w budżecie odczuwalne są straty poniesione z tytułu pandemii COVID-19 i zamkniętych wówczas stadionów.

Niemiecki klub ma potrzebę uzyskania dodatkowego wpływu do budżetu, a taki można uzyskać ze sprzedaży zawodników. To okazało się konieczne, ponieważ Borussia może stracić swoje największe gwiazdy za darmo i to już przyszłego lata. Obowiązujących do czerwca kontraktów nie chcą przedłużyć Ramy Bensebaini i Marcus Thuram. Obaj mają zostać sprzedani zimą. Za Algierczyka trzeba zapłacić pięć milionów euro. Koszt kupna Francuza jest dwukrotnie większy. Defensorem Źrebaków interesuje się Borussia Dortmund. Napastnika chętnie przygarnąłby zaś między innymi Inter Mediolan.

