“Messi to najlepszy piłkarz, jakiego widziałem”

Eric Garcia wrócił do FC Barcelona latem 2021 roku. W tym samym okienku niespodziewanie stolicę Katalonii opuścił z kolei Lionel Messi. Choć doniesienia sugerują, że Argentyńczyk ma żal do Joana Laporty i nie myśli o powrocie na Camp Nou, o takim scenariuszu wciąż marzy hiszpański obrońca.

– Gdy tu trafiłem, myślałem, że w końcu będę mógł zagrać z Messim, ale on chwilę później odszedł. Myślę, że to najlepszy piłkarz, jakiego kiedykolwiek widziałem. Na mundialu pokazał też, na co wciąż go stać pod względem fizycznym, co było przecież kwestionowane. Posiadanie takiego zawodnika nigdy nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że wróci – powiedział 21-latek.

Garcia przyznał też, że w nadchodzących derbach z Espanyolem drużynie będzie brakować Roberta Lewandowskiego. – Niestety zagramy bez Roberta. To dla nas bardzo ważny zawodnik, ale mamy kadrę z wieloma świetnymi graczami na każdej pozycji. Będzie nam brakowało Roberta, ale kto zagra, da z siebie wszystko – powiedział Hiszpan. Najprawdopodobniej miejsce Lewego zajmie wielki przyjaciel Garcii, Ansu Fati. – Już na mundialu widziałem u niego inne nastawienie. W ostatnich dniach na treningach też pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Mam nadzieję, że pokaże to, gdy dostanie szansę – skomentował sytuację kolegi z klubu i reprezentacji.

Lewandowski będzie pauzował w trzech spotkaniach La Ligi z powodu czerwonej kartki obejrzanej w meczu z Osasuną (2:1). Najbliższe spotkanie FC Barcelona rozegra w Sylwestra. Zmierzy się z rywalem zza miedzy, Espanyolem.

Garcia rozegrał w tym sezonie 13 spotkań dla Blaugrany. Zanotował w nich gola i asystę.

