dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Galeno trafił na celownik Milanu

AC Milan gra w kratkę podczas trwającego sezonu, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość szkoleniowca ekipy z Mediolanu – Paulo Fonseki. Rossoneri po siedmiu kolejkach mają na swoim koncie 11 punktów i zajmują 6. miejsce w tabeli Serie A.

Ambicje włoskiego giganta są oczywiście zdecydowanie większe. Dlatego w najbliższym czasie może dojść do zmiany na ławce trenerskiej mediolańskiego zespołu, a ponadto włodarze Milanu zapowiadają aktywność w styczniowym okienku transferowym.

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net” Rossoneri mogą złożyć ofertę za Galeno, który od kilku kampanii imponuje wysoką formą w barwach FC Porto. 26-letni skrzydłowy od dłuższego czasu jest łączony z transferem do topowej ligi, a niedawno przymierzano go do Juventusu czy Wolverhampton Wanderers.

Jednokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Smoków od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Estadio do Dragao za niespełna 10 milionów euro ze Sportingu Braga. Warto dodać, że Galeno był zawodnikiem FC Porto również w latach 2016-2019, jednak wtedy nie przebił się do pierwszej drużyny i grał głównie w rezerwach.

Dotychczasowy bilans lewego napastnika w portugalskim klubie to 133 spotkania, 41 bramek oraz 21 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 27 mln euro.