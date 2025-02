Galatasaray negocjuje transfer Frankowskiego. Wiadomo, ile chce Lens

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Lens oczekuje 7 mln euro za Przemysława Frankowskiego

Galatasaray od kilku dni sonduje możliwość sprowadzenia Przemysława Frankowskiego i teraz sprawy nabierają tempa. Jak informują “Meczyki.pl”, turecki klub finalizuje właśnie transfer Carlosa Cuesty z Gent, a następnie skupi się na wzmocnieniu prawej flanki.

Priorytetem jest właśnie reprezentant Polski, który od 2021 roku jest kluczowym graczem RC Lens. Francuzi są otwarci na sprzedaż, jednak postawili jasne warunki – oczekują 7 milionów euro za Frankowskiego. Galatasaray liczyło na niższą kwotę, ale im bliżej końca okna transferowego, tym trudniej o negocjacje.

Zobacz wideo: Boniek: Moder dobrze zrobił

Potencjalna sprzedaż Polaka stawia Lens w trudnej sytuacji. Ligue 1 zamknęła już okno transferowe, co oznacza, że klub nie będzie mógł sprowadzić zastępcy. Dodatkowo Ruben Aguilar, nominalny zmiennik Frankowskiego, zmaga się z kontuzją, co mogłoby wpłynąć na decyzję trenera Willa Stilla o ewentualnym zatrzymaniu zawodnika.

Galatasaray nie rezygnuje i dąży do finalizacji transakcji przed zamknięciem okna w Turcji, które trwa do 11 lutego. Jeśli dojdzie do porozumienia, Frankowski dołączy do lidera tureckiej ligi, który niedawno wzmocnił się transferem Alvaro Moraty. Dla Przemysława Frankowskiego może to być kolejny, bardzo ciekawy krok w całkiem udanej karierze. Temat transferu Polaka musi wyjaśnić się w najbliższych godzinach.